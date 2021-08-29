Общественник: «Главного врача воронежской поликлиники № 7 уволили»

Работа поликлиники № 7 в последнее время сопровождается скандалами. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Главного врача поликлиники № 7, расположенной в микрорайоне Шилово, Рушана Богданова уволили. Об этом сообщил Олег Вельможин, координатор «Центра мониторинга благоустройства городской среды» и проекта «Доброволец». Официального подтверждения этой информации от департамента здравоохранения пока получить не удалось.

Напомним, жители Шилово создали петицию по поводу увольнения 11 врачей из этой поликлиники. Они утверждают, что после этого стало очень трудно попасть к узким специалистам, сделать прививку и пройти медкомиссию для себя и для ребенка

Инициаторы петиции заявили, что проблему видят в главвраче поликлиники, который не может сработаться с людьми. И просили в обращении сменить руководство, создать комфортные условия для медперсонала, предоставив достойную зарплату, и как можно быстрее нанять медиков для работы в поликлинике. Петицию подписали 1,5 тысячи человек.

В региональном департаменте здравоохранения проблему такой уж острой не видели, однако нехватку специалистов признавали. Сообщали, что зарплата в поликлинике средняя для подобных медучреждений Воронежской области. И делали предположение, что люди увольнялись в том числе и из-за того, что в поликлинику трудно доехать на общественном транспорте. Тем не менее в медучреждении организовали внеплановую проверку.