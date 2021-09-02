В Россоши Воронежской области восстанавливают водопровод к частным домам после масштабной коммунальной аварии

В администрации Россошанского района 2 сентября опровергли сообщения о том, что, якобы, обнаружены еще провалы на коллекторе на улице Максима Горького.

– Все аварийные участки, образовавшиеся на канализационном коллекторе в период с 22 по 25 августа, восстановлены. Ведутся работы по планировке улицы и восстановлению водопроводных сетей к частным домам, поврежденных при аварийных работах. По просьбе жителей поверх обводного трубопровода будут оборудованы переезды к частным домам. Отвод стоков осуществляется по основному самотечному коллектору. Водозабор работает в штатном режиме, –прокомментировал замглавы администрации Россошанского района Дмитрий Жадобин.

Авария произошла утром 22 августа. А 25 августа в Россоши ввели режим ЧС. Коммунальщики признались, что у них нет денег на ремонт. Вероятнее всего, средства выделили из областного бюджета, поэтому рабочие срочно приступили к монтажу обводной линии канализации.

26 августа к 7:40 система водоснабжения Россоши вышла на нормальный режим работы. В районном центре заменили 91 метр аварийного трубопровода. Однако при запуске водозабора не выдержали водопроводные сети уже в районе улицы Малиновского.

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил заместителю председателя регионального правительства Сергею Честикину провести внутреннее расследование после коммунальной аварии на канализационном коллекторе в Россоши.