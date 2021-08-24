В причинах коммунальной аварии, оставившей без воды Россошь, разбирается прокуратура

Когда россошанцам дадут воду, по-прежнему непонятно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Россошанской межрайонной прокуратуры организовали проверку по поводу крупной коммунальной аварии в Россоши. Напомним, в воскресенье, 22 августа, прорвался главный канализационный коллектор. Из-за него без воды остался практически весь этот крупный райцентр. Случилось четыре обрушения грунта, под землю провалился «КамАЗ» коммунальной службы.

В надзорном ведомстве уточнили, что по данным на вечер понедельника, 23 августа, без воды оставались более 300 многоквартирных домов, 19 социально значимых объектов, в том числе детские сады, и две больницы. Когда краны вновь забурлят, пока непонятно. Воду подвозят в социальные учреждения, а в дома – только по заявкам.

Пока коммунальщики чинят коллектор, воды канализации устремились в реки Сухая Россошь и Черная Калитва. Там случилась экологическая катастрофа, погибла рыба. Кроме того, от воды сейчас исходит жуткое зловоние. Это также явный повод для вмешательства прокуратуры.