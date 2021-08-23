Без воды остались более 30 тысяч жителей в райцентре Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Вторые сутки коммунальщики устраняют крупную аварию в Россоши. Без воды остаются по состоянию на день 23 августа более 30 тысяч жителей. Также пришлось отключить свет в 19 социально-значимых объектах, среди которых детские сады и две больницы.

Напомним, авария на улице Максима Горького произошла утром 22 августа. В результате обвала грунта была повреждена труба канализационного коллектора.

Как сообщают в райадминистрации, сейчас заменили 17 метров трубы, ведутся работы на двух соседних участках, где выявлено еще два прорыва.

Когда вода поступит в дома, неизвестно.

Прорыв канализационного коллектора на улице Максима Горького в Россоши происходит уже во второй раз. Аналогичная авария случилась там в ночь с 8 на 9 июля.