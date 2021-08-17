Под Воронежем собака искусала 19-летнюю девушку и 3-летнюю девочку

Бездомные псы все чаще нападают на людей и в Воронеже, и в районах области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В селе Архангельское Хохольского района в ночь на субботу, 14 августа, произошло ЧП.

- 19-летнюю девушку, возвращавшуюся с прогулки, укусила собака. Со слов родителей, ее увезли в больницу в Нововоронеже, там наложили швы, - рассказала глава села Архангельское Наталья Духанина. – Однако агрессивный пес через некоторое время напал еще и на трехлетнюю девочку. После этого животное убили, кто это сделал, точно не могу сказать. Труп направили на экспертизу для того, чтобы определить, бешеным было животное или нет. Для меня это шок, никогда у нас в селе такого не случалось.

- Что-то собираетесь предпринять для отлова бродячих собак?

- А что я могу сделать?! По закону, их все равно, даже если увозят, возвращают на то же место. Скоро осень, дачники опять бросят энное количество прирученных собак, а нам это все расхлебывать.

Напомним, утром в понедельник, 16 августа, на улице Беговой у дома № 255Б стая бродячих собак набросилась на 67-летнюю женщину. Псы повалили ее и стали грызть. Собак с большим трудом удалось отогнать прохожим. Выяснением обстоятельств ЧП занимаются сотрудники Следственного комитета.