В Воронеже стая бродячих собак напала на женщину

Женщина после нападения озверевших псов. Фото: "Мой и твой Воронеж".

На улице 45 Стрелковой дивизии у дома № 255Б стая бродячих собак набросилась на женщину. Как утверждают очевидцы, псы повалили ее и стали грызть. Собак с большим трудом удалось отогнать прохожим. Фото покусанной женщины разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

В управе Коминтерновского района сообщили, что на место ЧП направлены специалисты, которые должны отловить обнаглевших псов. Именно с этой улицы с начала года убрали 12 бездомных собак. А всего по району за тот же период – 123. Также заявили, что не все местные жители радовались отлову – многие активно защищали «безобидных собачек».

В мэрии по поводу инцидента дали такой комментарий:

- Согласно действующим нормам после отлова, вакцинации и стерилизации собаки должны быть возвращены в природу. В связи с сообщениями в соцсетях на место направлен подрядчик, который осмотрит территорию и произведет отлов не чипированных животных. В следующих контрактах будут изменения в условиях. Они позволят подрядчику отлавливать и чипированных животных, которые проявляют немотивированную агрессию.

Нападения бездомных да и домашних собак на прохожих в Воронеже и в районах области происходят с незавидной регулярностью. Этому способствует явное несовершенство федерального законодательства, фактически не позволяющее делать с озверевшими псами ничего. Лишний повод для депутатов перед выборами озаботиться этой проблемой.