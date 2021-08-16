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Происшествия16 августа 2021 10:03

В Воронеже стая бродячих собак напала на женщину

Прохожие еле сумели оттащить от ее от разъяренных псов
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Женщина после нападения озверевших псов.

Женщина после нападения озверевших псов.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

На улице 45 Стрелковой дивизии у дома № 255Б стая бродячих собак набросилась на женщину. Как утверждают очевидцы, псы повалили ее и стали грызть. Собак с большим трудом удалось отогнать прохожим. Фото покусанной женщины разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

В управе Коминтерновского района сообщили, что на место ЧП направлены специалисты, которые должны отловить обнаглевших псов. Именно с этой улицы с начала года убрали 12 бездомных собак. А всего по району за тот же период – 123. Также заявили, что не все местные жители радовались отлову – многие активно защищали «безобидных собачек».

В мэрии по поводу инцидента дали такой комментарий:

- Согласно действующим нормам после отлова, вакцинации и стерилизации собаки должны быть возвращены в природу. В связи с сообщениями в соцсетях на место направлен подрядчик, который осмотрит территорию и произведет отлов не чипированных животных. В следующих контрактах будут изменения в условиях. Они позволят подрядчику отлавливать и чипированных животных, которые проявляют немотивированную агрессию.

Нападения бездомных да и домашних собак на прохожих в Воронеже и в районах области происходят с незавидной регулярностью. Этому способствует явное несовершенство федерального законодательства, фактически не позволяющее делать с озверевшими псами ничего. Лишний повод для депутатов перед выборами озаботиться этой проблемой.