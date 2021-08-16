В Воронеже Следственный комитет выяснит обстоятельства нападения бродячих собак на пенсионерку

Прохожие с трудом отбили женщину у стаи собак и оказали ей первую помощь. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку обстоятельств инцидента, случившегося утром 16 августа у дома № 255Б по улице 45 Стрелковой дивизии. Напомним, там стая бездомных псов напала на женщину и искусала ее. Прохожие с трудом отогнали озверевших собак.

Оказалось, что пострадавшей женщине 67 лет. Отбившие ее у собак люди оказали ей первую помощь.

- В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по отлову беспризорных животных. Уже опрошена женщина, на которую напали собаки, жильцы ближайших домов, проведены необходимые экспертные исследования, изучена соответствующая документация, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.