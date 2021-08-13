Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2021 13:46

В воронежском ТЦ «Галерея Чижова» эвакуировали посетителей из-за ошибки во время ремонта

Работники задели датчик, от которого и сработала система безопасности
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Утром 13 августа из торгового центра «Галерея Чижова» эвакуировали посетителей. Благо, как выяснилось позже, эвакуация не имеет никакого отношения к вчерашнему взрыву в маршрутной автобусе. Посетители вскоре смогли вернуться в торговый центр.

В пресс-службе торгового центра сообщили, что поводов для беспокойства нет. В одном из магазинов арендаторов во время ремонтных работ был задет датчик, в результате чего и сработала система безопасности в соответствии с существующими протоколами. Центр «Галереи Чижова» приносит извинения за доставленные неудобства.

А вот причины ЧП в воронежской маршрутке остаются под вопросом. Версия взрыва бытового баллона у кого-то из пассажиров не исключается.