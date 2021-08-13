В Воронеже количество пострадавших во время взрыва маршрутного автобуса выросло до 18

Одна из пассажирок маршрутного автобуса №10а скончалась в реанимации Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Продолжает расти число пострадавших во время взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа. ЧП случилось 12 августа в 21:10 напротив торгового центра «Галерея Чижова». Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, те или иные травмы получили 18 человек.

Ранее мы писали о состоянии 16 воронежцев. Одна из пассажирок маршрутного автобуса №10а скончалась в реанимации - женщину, которой во время взрыва оторвало голень, к сожалению, не удалось спасти.

Следователи уже возбудили уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).