В Воронежской области коронавирусом заразились еще 465 человек

Работы у врачей "ковидных" отделений прибавляется с каждыми сутками. Фото: Иван МАКЕЕВ

В областном оперативном штабе предоставили данные по числу заразившихся «ковидом» за последние сутки. По данным на утро 11 августа, коронавирус обнаружили еще у 465 человек. Общее число зараженных за все время пандемии в Воронежской области теперь 109 254 человека.

Сутками ранее сообщали о 468 зараженных. Цифры в последнее время, если и меняются, то незначительно. Хотя, конечно, лучше, что сейчас в сторону уменьшения. Хотя бы и совсем небольшого.

Если сравнить с другими регионами России, по количеству зараженных за сутки Воронежская область находится на восьмом месте среди худших. Больше подхватили CОVID-19 только жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областей, а также Пермского края.

Напомним, за последние сутки от коронавируса умерли 20 жителей Воронежской области.