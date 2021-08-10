В Воронежской области к 10 августа еще 24 человека умерли от коронавируса

У 468 жителей Воронежской области за последние сутки подтвердился диагноз COVID-19. Общее же количество человек в нашем регионе, сталкивавшихся когда-либо с таким подтвержденным диагнозом, достигло 108 789. Об этом 10 августа сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число выздоровевших - 98 915. За сутки медики выписали 199 пациентов. Продолжает расти и общее число умерших - 4 591. К 10 августа еще 24 воронежца не справились с последствиями коронавируса.

Отметим, что уже более 575 тысяч жителей Воронежской области привились от коронавируса.