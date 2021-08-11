В Воронежской области снизилось число умерших от «ковида» за сутки

Тяжелых случаев "ковида" в Воронежской области по-прежнему много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном оперативном штабе дали статистику по смертям от коронавируса за минувшие сутки. По данным на утро 11 августа, «ковид» унес жизни еще 20 наших земляков. Общее число жертв пандемии в Воронежской области теперь 4611 человек.

Сутки назад умерших было еще больше – 24. Сейчас уменьшение вроде бы есть, но оно незначительное.

В последнее время, судя по статистике, есть основание думать, что Воронежская область выходит на плато заболеваний COVID-19. Но на фоне продолжающей оставаться высокой смертности не только от самого «ковида», но и от его осложнений, это обстоятельство большого оптимизма не вызывает.