По делу о гибели 19-летнего воронежского срочника допросили около 50 свидетелей

предоставлено родственниками.

В Воронеже продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели солдата-срочника Степана Цимбала на полигоне «Погоново». Как рассказал адвокат матери погибшего Руслан Банников, по делу уже опросили около 50 свидетелей - офицеры, солдаты, фельдшеры. Процесс затягивается, поскольку некоторые свидетели находятся за пределами Воронежской области. С ними суду приходится работать по видеосвязи.

Адвокат пояснил, что офицер Дмитрий Прохоров, которого обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) не признает себя виновным и даже отказался от явки с повинной, которую он написал во время следствия. На предыдущем судебном заседании он заявил, что на него оказывали давление.

– Он сказал, что на него оказывали давление следователи. Но на судебном процессе не сказал, какое именно. Вину не признает даже в превышении полномочий. Говорит, что не бил солдата, а так, похлопал только. И грубо не кричал на него, не запугивал, поскольку якобы он так просто разговаривает - исключительно на мате, - пояснил Руслан Банников.

Некоторое время назад защита капитана заявила ходатайство о проведении повторного следственного эксперимента, но потом забыла о нем.

Напомним, по версии следствия, гибели Степана Цымбала предшествовала безобразная сцена. Днем ранее 9 февраля офицеры устроили застолье, на котором употребили внутрь немалое количество алкоголя. За добавкой посылали Цымбала и его сослуживцы. На следующее утро командир обнаружил, что два ящика водки куда-то пропали. По данным следствия, он разбудил Цымбала, а поскольку тот не сразу встал, не менее четырех раз ударил его кулаком. А потом заявил, что если Степан не найдет водку, ему лучше самому сбежать с полигона. После этого солдата и обнаружили с признаками смерти от удушья.