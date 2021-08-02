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Общество2 августа 2021 11:40

В Воронежской области объявили новое штормовое предупреждение: ожидают грозы и град

А также сильный ветер
Юрий КОЗЛОВ
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3 августа в Воронеже синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер.

3 августа в Воронеже синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики объявили новое штормовое предупреждение на вторник, 3 августа. На этот раз оно связано с целым комплексом опасных природных явлений. Метеорологи обещают местами по Воронежской области грозы, град и сильный ветер с порывами в 18-23 м/с. И это при сохраняющейся жаре под +30.

В Воронеже во вторник, 3 августа град не обещают, зато грозы и сильный ветер очень вероятны. Также пройдут дожди. Однако прохлады они не принесут. Температура около +30 днем сохранится по крайней мере до конца рабочей недели.

Напомним, в понедельник, 2 августа, действует штормовое предупреждение о сильной жаре.