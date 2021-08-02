В Воронежской области синоптики снова объявили штормовое предупреждение по жаре

В такую погоду хорошо охладиться у фонтанов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские синоптики опубликовали очередное штормовое предупреждение на день понедельника, 2 августа. Повод для него все тот же – сильная жара. Местами по Воронежской области метеорологи ожидают +35…+38 градусов. Что для последнего месяца лета, конечно, аномальные температуры. Впрочем, надо сказать, в последние дни июля такое предупреждение объявляли регулярно.

Кроме того, синоптики еще раз напомнили, что по югу области продолжает наблюдаться чрезвычайная пожарная опасность самого высокого, 5 класса. Там ни в коем случае нельзя разводить костры на природе и тем более бросать на землю непотушенные сигареты – пожар вспыхнет мигом.