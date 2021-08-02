В Воронеже синоптики изменили прогноз: грозы не принесут прохладу

Загорать при таком августе можно еще долго. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронеже метеорологи ранее обещали небольшое похолодание – до 26 градусов из-за грядущих гроз. Однако прогноз изменился не в лучшую сторону. Даже после гроз температура будет держаться в районе +28…+30 градусов. Это, конечно, не 35 и больше. Но все же в августе уже хочется хоть немного прохлады.

Кстати, в Воронежской области погода на предстоящей рабочей неделе будет примерно той же, в районе +30, местами до +34, впрочем, кое-где есть вероятность и желанных +24.

Что касается ближайших дней в Воронеже, то в ночь на вторник, 3 августа, вместо южного ветра подует юго-западный. Причем довольно сильный, синоптики не исключают порывы до 18 м/c. Велика вероятность грозы при +19 градусах, которая может случиться и днем при +30 и уже западном ветре.

В среду, 4 августа, ночью подует северо-западный ветер, он будет уже не таким сильным, как его предшественник. Снова возможна гроза, которая принесет с собой недолгое похолодание до +16. Днем обещают переменную облачность. Столбик термометра скакнет до +28 градусов.

В ночь на четверг, 5 августа, вновь смена ветра – на этот раз на северо-восточный. При облачной погоде температура будет в районе +17. Днем подует восточный ветер. На солнце будут набегать тучи. Температура повысится до +29.

В пятницу, 6 августа, ночью снова +17 и облачно. Днем опять тучи будут периодически закрывать солнце. Столбик термометра подскочит до +30.