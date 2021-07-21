Воронежского экс-гаишника с имуществом на 50 миллионов отправили под стражу

Суд отправил полицейского под стражу Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Бывшего высокопоставленного воронежского гаишника Игоря Качкина отправили под стражу до 19 сентября 2021 года. Об этом 21 июля сообщили в СУ СКР по Воронежской области. Сейчас его подозревают в «покушении на дачу взятки» (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ).

В последнее время Игорь Качкин работал начальником тыла ОМВД по Панинскому району. И, по данным следствия, попытался помочь своему знакомому получить свои права, не заморачиваясь экзаменами. Как полагают силовики, Качкин предложил 30 тысяч рублей одному из полицейских. А взамен просил «обеспечить» знакомому права.

Напомним, в середине февраля 2020 года прокуратура начала выяснять обстоятельства приобретения 22 квартир в новостройках на Олимпийском бульваре в Воронеже. За них Игорь Качкин либо его родители заплатили 50 миллионов рублей в 2012-2018 годах.