Нашли пенсионера, потерявшегося в центре Воронежа

Успешно закончились поиски 79-летнего Федора Глушкова. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж», пожилой мужчина вернулся домой живым и здоровым. Подробности того, как его отыскали, не сообщают.

Напомним, 18 июля около семи часов вечера Федор Андреевич вышел погулять с женой в частном секторе Центрального района на улице Демократии. Супруга отошла на несколько минут. А когда вернулась, мужа уже не было. Федор Андреевич страдает временной потерей памяти. Видимо, поэтому он долго не мог найти дорогу домой.

Напомним, 17 июля в Калаче исчезла 46-летняя Наталья Воронова. Женщина нуждается в медицинской помощи.