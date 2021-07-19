В центре Воронежа пропал пенсионер, страдающий от потери памяти

Федор Глушков, видимо, заблудился. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В воскресенье, 18 июля, около семи часов вечера в частном секторе Центрального района на улице Демократии пропал 79-летний Федор Глушков. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж».

Федор Андреевич вышел погулять с женой. Супруга отошла на несколько минут. А когда вернулась, мужа уже не было. Федор Глушков страдает временной потерей памяти. Не исключено, что он отошел от дома довольно далеко и просто не смог найти дорогу назад.

Приметы Федора Глушкова: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза. Был одет в серую футболку, черные спортивные штаны, обут в домашние тапки.

Всех, кто что-либо знает о том, где Федор Алексеевич находится сейчас, просят позвонить 8-800-700-54-52 (волонтеры) или по общему телефону службы спасения 112.