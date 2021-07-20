В Воронежской области ушла из дома и не вернулась 46-летняя женщина

Натальи Вороновой нет дома уже третьи сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Калаче пропала 46-летняя Наталья Воронова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж».

Женщина ушла из дома 17 июля и до сих пор не вернулась. Ситуация осложняется тем, что Наталья нуждается в медицинской помоши.

Приметы Наталья Вороновой: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волосы. 17 июля, в день, когда пропала, женщина была одета в бело-зеленую майку, синие лосины в горошек и синие сланцы.

Если вы что-то знаете о том, где сейчас Наталья, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.