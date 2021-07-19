Возможной причиной экологической катастрофы на реке Токай Воронежской области назвали аномальную жару

Таким Токай был в начале июля. Фото: со страницы Александра Турцева ВКонтакте.

Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора рассказали о результатах лабораторных исследований воды, взятых на месте экологического бедствия на реке Токай в поселке Артюшкино Аннинского района. Напомним, в начале июля местный житель Александр Туркин рассказал, что на поверхность воды всплыла мертвая рыба и что еще немало ее скопилось на дне.

В Росприроднадзоре определили, что в воде были незначительно превышены показатели биохимического потребления кислорода, а также содержания фосфата фосфора. Однако то, что река Токай стала хронически токсичной, не выявили.

В то же время специалисты выяснили, что 4 июля, когда и появилось сообщение о заморе рыбы, средняя температура воды в Токае составила 27,4 градуса. В этом случается возрастает риск процессов гниения, что приводит к резкому падению кислорода в воде. Рыба начинает задыхаться. Кстати, результаты анализов показали низкое содержание кислорода – 5,3 при норме более 6.

Однако аномальную жару рассматривают только как одну из возможных причин экологического бедствия в Токае. Не исключают и то, что реку загрязнили люди. Мониторинг положения дел на Токае обещали продолжить.

Напомним, в начале декабря 2020 года похожая ситуация случилась на реке Усманка в районе Воронежского заповедника. Там тоже погибла рыба, а от воды шла жуткая вонь. По горячим следам виновниками загрязнения определили липецкие очистные сооружение и предприятие «Овощи Черноземья». Однако после этого о каких-то серьезных штрафных санкциях для этих организаций не сообщали. Сейчас на Усманку вернулась рыба, противного запаха больше нет, а руководители заповедника уже не рассчитывают на компенсацию ущерба, нанесенного реке.