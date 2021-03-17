Река смерти: чем грозит воронежцам отравление Усманки

Фото с сайта Воронежского заповедника

В Воронежской области теперь тоже есть река смерти. И это не знаменитый Валерик, воспетый Михаилом Лермонтовым. А любимая речка Василия Пескова, за которую журналист всю жизнь болел душой, место отдыха тысяч горожан, тихая и до недавнего времени довольно чистая Усманка.

ЧЕРНАЯ ВОДА С ЖУТКИМ ЗАПАХОМ

В начале декабря прошлого года на границе Воронежской и Липецкой областей произошла экологическая катастрофа - чиновники и экологи теперь именно так называют разлив химических веществ в реку Усмань. И хотя масштабы бедствия еще только предстоит оценить, осознание того, что природе Воронежского заповедника и всей Воронежской области причинен колоссальный ущерб, пришло ко всем – от простых рыбаков, наблюдающих тысячи мертвых рыб во льду реки, до ученых, обнаруживающих в воде весь химический состав канализации.

- Наши сотрудники обнаружили замор рыбы в охранной зоне заповедника первыми. В реке Усмань на территории Липецкой области они увидели вмерзшую в лед рыбу (снега не было, и лед был прозрачным), - рассказала «Комсомолке» Наталья Ромашова, начальник научного отдела Воронежского заповедника. - На быстринках, где вода была открытой, хорошо было видно, что река приобрела черный цвет канализации.

17 НАРУШЕНИЙ

Сотрудники заповедника тот час же направили письма в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и к губернатору Липецкой области. Было очевидно, что сброс химии произошел на предприятии, расположенном выше по течению Усманки, на территории соседнего региона.

Первой на место катастрофы выехала комиссия Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Информация экологов подтвердилась. Под подозрение попал липецкий водоканал, эксплуатирующий очистные сооружения в городе Усмань. Сотрудники контролирующего ведомства проверили предприятие и выявили, что часть оборудования, задействованного в очистке сточных вод, выведена из эксплуатации. По итогам внеплановой проверки очистных сооружений, расположенных в городе Усмань Липецкой области Росприроднадзор выявил 17 нарушений! Кстати, ранее проверки этого объекта также отмечали сброс в реку недостаточно очищенных сточных вод. За это водоканал оштрафовали на 43,4 миллиона рублей. Деньги Росприроднадзор до сих пор взыскивает через суд.

Но не только очистные сооружения Усмани оказались причастны к отравлению реки. В охранной зоне Воронежского заповедника проверяющие обнаружили кустарно выкопанную ковшом экскаватора канаву, которая вела к липецкому предприятию «Овощи Черноземья». По этому каналу прямо в Усманку тек ручей ядовито-красного цвета. По нему аграрии бесконтрольно спускали в реку отходы производства.

ВЕСЬ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАНАЛИЗАЦИИ

27 января стали известны первые результаты анализов воды, отобранной Росприроднадзором из реки на территории заповедника. В пробах обнаружили превышение концентрации различных загрязняющих веществ в десятки раз: иона аммония в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ в 36 раз, марганца в 17 раз, меди в 10 раз, цинка в 9 раз, железа в 8 раз.

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

В ходе повторного выезда на место на плесах Ледовский и Утикей комиссия управления Росприроднадзора отметила мутный черный цвет воды в реке, на берегах и подо льдом - скопления мертвой рыбы, а в воздухе - стойкий запах канализации.

Управление Росприроднадзора направило в адрес губернатора Липецкой области Игоря Артамонова материалы рейдового осмотра по выявленным фактам загрязнения реки Усмань, с просьбой принять меры воздействия к водоканалу и теплицам.

СИТУАЦИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

В течение января ученые Воронежского заповедника неоднократно исследовали состав воды из реки, но концентрации химических веществ в ней практически не изменились. Аналогичные результаты показали и исследования проб департамента природных ресурсов и экологии области. Грунт со дна Усманки взяла также лаборатория Воронежского госуниверситета. Сейчас он находятся на исследовании.

- Последний раз мы выезжали на реку 4 марта. При осмотре через лунки с помощью приборов на дне видно много погибшей рыбы, часть из нее уже практически разложилась, остались лишь фрагменты. Вся муть осела на дно, но с потеплением начнется активное разложение органических остатков. Вода в реке по-прежнему имеет стойкий запах канализации, - говорит Наталья Ромашова.

ПОГИБЛИ 20 ВИДОВ РЫБ ИЗ 24-Х

Специалисты Липецкого отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства затруднились назвать даже примерный объем погибшей рыбы – нет у них такой методики. А вот ученые заповедника прикинули. И цифры ужасающие – похоже, в Усманке не осталось ничего живого!

- В прошлом году в сотрудничестве с Окским заповедником мы исследовали реку и, в частности обитающих в ней рыб. Осенью в Усмани обитало 24 вида рыб, - рассказала Наталья Ромашова.

По предварительным оценкам ученых заповедника, в результате экологической катастрофы в Усманке погибли около … 20 видов рыб.

И экологи подозревают, что липецкие очистные сооружения продолжают сбрасывать в реку неочищенные стоки. Другой загрязнитель - «Овощи Черноземья» - после выписанного Росприроднадзором штрафа в размере 550 тысяч рублей перешел на замкнутый цикл работы. Что мешало сделать это сразу – вопрос риторический.

По суду за нарушение природоохранного законодательства юридическое и должностные лица «Липецкоблводоканала» оштрафовали на общую сумму 702,5 тысяч рублей. Кроме того предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Их выполнение управление Росприроднадзора держит на контроле.

фото с сайта Воронежского заповедника

ВЫЖИВЕТ ЛИ УСМАНКА?

Воронежский заповедник, первым ощутивший последствия отравления реки, вероятно, отправится от него не скоро. Экологическая катастрофа отразится не только на водных обитателях, которым заново придется обживать мертвую реку, но повлияет и на жизнь околоводных животных. А для кого-то из них, возможно, станет роковым.

По словам Натальи Ромашовой, массовый замор рыбы лишит питания выдру, норку, бобров, цаплю, многие виды птиц, в том числе краснокнижных орланов белохвостов, их до ЧП в заповеднике обитало две пары. Невозможно прогнозировать, как эта ситуация отразится на многочисленных беспозвоночных, которые обитают в воде и около нее. Пока они находятся в периоде зимней спячки.

- К сожалению, техногенная нагрузка на реку с каждым годом только растет. Увеличивается объем и концентрация бытовой химии, которой пользуется человек, в данном случае – жители города Усмань, - говорит Наталья Борисовна. - Все это попадает в канализацию и на очистные сооружения, которые пока не слишком справляются с задачей очистки сточных вод. Мы и раньше наблюдали загрязнение реки, но такого залпового выброса и замора рыбы в истории заповедника еще не было.

Как скоро Усманка сможет очистится? Это, говорят, эксперты, будет зависеть от многих факторов. И прежде всего от того, как скоро прекратится поступление вредных веществ.

- Состояние реки усугубляет и прошлогодняя засуха, когда три месяца не было дождя. Река сильно обмелела, потеряла в объеме. Эта катастрофа на фоне водного «голодания» ударила вдвойне. Помочь очищению реки могло бы хорошее весеннее половодье, но и на этот счет наши прогнозы пока неутешительны. Снега в лесу немного. Весна в этом году не дружная, с периодическими морозами и оттепелями, талая вода впитывается в почву понемногу и в реку почти не попадает. Если бы сейчас резко потеплело, был бы шанс смыть потоками талых вод загрязнения реки.

Причиненный реке вред сотрудники Росприроднадзора обещают назвать по завершению расследования.

КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ?

Чем эта ситуация обернется для воронежцев? Тут прогнозы экологов неутешительны: отравленная вода в Усмани уже достигла Воронежской области, продолжая убивать все живое на своем пути. С весенним таянием снега и льда, когда температура в реке поднимется, начнется процесс активного разложения погибшей флоры и фауны. Значит, река, к спасению которой в последние годы прикладывали так много усилий, в том числе и с помощью расчистки русла, «зацветет» и будет дальше зарастать и мелеть. А уж о купании в ней жителям Воронежа на ближайшие годы придется забыть. Человек в здравом уме не полезет в канализационную реку.

В отдаленной перспективе содержимое липецкой канализации может оказаться и в кранах воронежцев. Достигнув Воронежского водохранилища, химические вещества осядут на дно и впитаются в грунт. А там недалеко и до водоносного горизонта, из которого скважины водоканала питают миллионный город.