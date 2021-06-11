Эксперты рассказали, можно ли купаться в Усманке после ее загрязнения в Воронежском заповеднике

По данным специалистов, вода в Усманке постепенно улучшается. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С момента жуткого загрязнения Усманки в Воронежском заповеднике прошло более полугода. Напомним, тогда в реке массово погибла рыба, и стойкий запах канализации чувствовался метров за 200 от берега, еще в лесу. Тогда проверяющие сходились во мнении, что сбросили всю эту пакость в реку липецкие очистные сооружение и предприятие «Овощи Черноземья». «КП-Воронеж» решила узнать, что изменилось за это время. В частности, можно ли теперь в Усманке купаться.

«НА ТРЕХ ПЛЯЖАХ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ»

На днях специалисты Роспотребнадзора опубликовали информацию о том, можно ли купаться на трех популярных пляжах на реке Усманка: в Боровом, в Сосновом Бору и на базе отдыха «Маяк». Ответ однозначный: нет. Состояние воды не соответствует гигиеническим нормативам. Более того, в Боровом и загорать на песочке пляжа не рекомендуют. Впрочем, ничего не мешает подстелить одеяло. Властям рекомендовали поставить на пляжах аншлаги, информирующие о том, что в этих местах купаться не рекомендуют. И обязали заменить песок в Боровом.

- Мы работаем по заказу администрации, отслеживаем состояние воды в тех местах, где нас просят это делать. В основном, это, конечно, оборудованные пляжи. О состоянии воды в других местах возможного купания – плоха она или хороша – со 100-ной уверенностью сказать не имеем права, пока они не будут исследованы, так же как те три пляжа, где проводили проверку, - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, в других местах Усманки теоретически вода может быть почище. Но купаться туда можно только на свой страх и риск.

«АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ НЕ СБЫЛИСЬ – ВОДА СТАЛА ПОЧИЩЕ»

В то же время не все так мрачно. Об этом можно судить по информации управления природных ресурсов и экологии Воронежской области. Суть их ответа на вопросы о состоянии Усманки – состояние воды потихоньку улучшается.

В частности, нам напомнили, что река Усмань (официальное название Усманки – ред.) относится к федеральной собственности и находится в ведении Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В то же время она является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) и памятником природы областного значения. Поэтому специалисты департамента ежегодно проводят мониторинг состояния дна, берегов, водоохранных зон и изменений физико-химических и бактериологических показателей в реке.

После загрязнения с 21 января 2021 года специалисты департамента вместе с сотрудниками лаборатории Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) по ЦФО проводили регулярные отборы проб воды из Усмани в районе мостов на границе с Воронежским заповедником и в селе Орлово, у пляжей в селах Новая Усмань и Бабяково, а также на базе отдыха ВГУ «Веневитинова». Фактов массовой гибели рыбы визуально установлено не было. Вода имела естественный прозрачный цвет, посторонние примеси и запахи отсутствовали.

Специалисты заявили, что результаты исследований позволяют сделать вывод о постепенном уменьшении количества загрязняющих веществ и улучшении качества воды в Усманке.

Отдельно заметили, что, поскольку очаг заражения был в Липецкой области, вопрос о выявлении его источников, привлечении виновников сброса всей этой гадости в реку к ответственности и предъявлении исков, связанных с этой ситуацией, к компетенции воронежских властей не относятся. Этим занимаются специалисты Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора и органов охраны окружающей среды Липецкой области.

Таким было состояние воды в Воронежском заповеднике еще по весне. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ДИРЕКТОР ВОРОНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА: «К НАМ ВЕРНУЛАСЬ РЫБА, А НА ВЗЫСКАНИЕ УЩЕРБА НЕ НАДЕЕМСЯ»

Ну, и, конечно, мы не могли не узнать о том, какова сейчас ситуация с Усманкой в Воронежском заповеднике. Оказалось, что неоднозначная, но в целом специалисты, охраняющие природу, надеются на лучшее.

Вот что нам рассказал директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов:

- После залпового выброса вредных веществ прошло достаточно много времени. На данный момент состояние воды стало внушать осторожный оптимизм. Усманка сейчас полноводная, от воды не исходит неприятный запах. Зимой к ней нельзя было подойти, не почувствовав стойкий запах канализации. Сейчас кажется, что в реке обычная вода, только вот если тронешь ил на дне, видимо, высвобождаются неприятные вещества. И снова ощущаешь неприятный запах.

- А что с рыбой?

- Это главная хорошая новость. Рыба вернулась, хотя зимой казалось, что ее вообще не будет. Относительно благополучно прошел нерест. Так что прогнозы, что ничего живого в Усманке не останется, не оправдались.

Зимой рыба в Усманке умирала, сейчас она вернулась в реку. Фото: с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

- Есть ли планы почистить реку? Может, на это пустить деньги, которые взыщут с виновников загрязнения?

- Это очень дорогостоящая операция. Только на свои бюджетные деньги мы масштабную очистку не потянем. В то же время и на поступление каких-либо финансов от виновников загрязнения особенно не надеемся. Насколько мы знаем, в Липецкой области разбирательство затягивается. Когда оно закончится, неведомо. А значит, в обозримом будущем рассчитывать на какие-то дополнительные деньги нам не приходится.