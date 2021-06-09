Санитарные врачи запретили купание на трех воронежских пляжах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские санитарные врачи проверили состояние зон рекреаций у воды. Отбор проб и лабораторные исследования воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, а также отбор проб песка на паразитологические и микробиологические показатели провели по восьми воронежским пляжам. По трем из них сотрудники Роспотребнадзора выдали заключения о не соответствии воды гигиеническим нормативам. Купаться не советуют на пляже в Боровом (ул. Пляжная,1), на пляже «Сосновый Бор» - тоже на Усманке, а также на пляже базы отдыха «Маяк» (тоже на Усманке). Еще на двух пляжах гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствует песок - на пляже у СК «Локомотив» (ул. Панфилова) и снова в Боровом.

Роспотребнадзор обязал мэрию поставить таблички «Купаться запрещено» на трех пляжах, а на двух - заменить песок.