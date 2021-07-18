В Воронеже ограничат въезд на парковку у цирка

С понедельника, 19 июля, будет ограничен въезд на парковку у цирка со стороны улицы Ворошилова. Мера связана с началом подготовки к реконструкции здания цирка.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о реконструкции воронежского госцирка. Бюджет выделит на эти цели 1,87 миллиарда рублей. Работы завершатся в 2024 году.

Кстати, в субботу воронежцы видели у цирка слонов на прогулке.

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