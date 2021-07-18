Воронежцы сфотографировали слонов на прогулке

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17 июля жители Воронежа заметили в парке у цирка прогуливающихся слонов – артисты сейчас гастролируют в Воронеже с цирковой программой.

Животных вывели на улицу под тень деревьев, место огородили лентой. Умные великаны не только не пытались пересечь границу выделенной территории, но даже не реагировали на провокацию проходящей мимо собаки, которая, подобно героине басни, пыталась лаять на слона. Гораздо интереснее артистам были деревья: огромный рост и длинный хобот позволяли им без труда срывать с них ветки. А сочная листва пришлась слонам по вкусу.

Напомним, ранее слоны капались в реке под Воронежем, чем также вызвали ажиотаж у горожан.