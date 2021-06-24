Воронежец за осквернение мемориала «Малая Земля» в Новороссийске сядет в тюрьму

Александр Н. подумает над своим поведением в колонии-поселении. Фото: кадр с видео

В Новороссийске вынесли приговор 20-летнему воронежцу Александру Н. Его признали виновным в повреждении мемориального комплекса «Малая Земля».

В суде установили, что 22 мая этот молодой человек, будучи пьяным, снял часть одежды и без штанов присел на плиты мемориала. А потом стал бить об них стеклянные бутылки. Рядом с ним в это время была подруга, снимавшая видео. На запись попало и то, как она неподалеку справила нужду. Видео эта парочка еще и в интернет выложила.

По неясной причине к суду был привлечен только молодой человек. Его арестовали. В суде учли, что, помимо самого по себе аморального поведения, он еще и нанес материальный ущерб мемориалу, повредив его верхние плиты. В итоге вандала приговорили к полугоду колонии-поселения. Решение суда еще можно обжаловать.