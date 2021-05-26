Осквернившего мемориал в Новороссийске воронежца отправили в СИЗО: видео

Скрин видео

20-летнего воронежца, который осквернил военный мемориал в Новороссийске и его пьяные выходки были сняты на камеру, а потом выложены в сеть, отправился в СИЗО. Такое решение принял суд в Краснодарском крае. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе управления СКР по краю.

Также следователи опубликовали видео ареста парня.

Напомним, инцидент, случившийся 22 мая, вызвал общественный резонанс. В соцсетях появилось видео, как молодой человек в неадекватном состоянии без штанов сидел на плитах мемориала, увековечивающего память о погибших в Великой Отечественной войне. Спустя некоторое время он принялся кидать в него бутылки. «Кино» снимала девушка. Оно и привлекло внимание силовиков.

Молодых людей задержали. Полицейские в отношении обоих составили административные дела о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Спустя некоторое время в отношении парня возбудили еще и уголовное дело о повреждении воинских захоронений (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Расследование взял под контроль центральный аппарат СК. Воронежцу грозит до пяти лет тюрьмы.