Голый воронежец осквернил мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в Новороссийске

Парня вскоре доставили в отдел полиции вместе с девушкой Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

20-летнему воронежцу предстоит ответить за повреждение мемориального комплекса «Малая Земля» в Новороссийске (п.«б» ч.2 ст.243.4 УК РФ).

Социальные сети на днях облетело видео: пьяный мужчина сидит голым на мемориале и пытается надеть штаны. «Отдыхающий» бил бутылки о памятник, увековечивающий память о погибших в период Великой Отечественной войны. А его знакомые лишь смеялись, поддерживая неадекватное поведение.

Парня вскоре доставили в отдел полиции вместе с девушкой - именно она снимала происходящее на мобильник.

- В результате противоправных действий мужчины был поврежден верхний слой плит мемориала. По данному факту территориальным следственным отделом была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому Краю.

Ход расследования уголовного дела на контроле у исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.

Наказание может быть разным: штраф - от двух до пяти миллионов рублей или в размере зарплаты за период от одного года до пяти лет, либо обязательные работы до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы до пяти лет. Возможно даже лишение свободы на те же пять лет.