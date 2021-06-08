Отдохнул на море: Воронежец ответит в суде за осквернение мемориала в Новороссийске

Скрин видео СКР

Следователи СКР по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 20-летний воронежец. Парень в скором времени ответит в суде за повреждение военного мемориала «Малая Земля» в Новороссийске (п. «б» ч. 2 ст. 243. 4 УК РФ). Об этом сообщили 8 июня в пресс-службе управления СКР по краю.

Напомним, инцидент, случившийся 22 мая, вызвал общественный резонанс. В соцсетях появилось видео, как молодой человек в неадекватном состоянии без штанов сидел на плитах мемориала, увековечивающего память о погибших в Великой Отечественной войне. Спустя некоторое время он принялся кидать в него бутылки. «Кино» снимала девушка. Оно и привлекло внимание силовиков.

Полицейские составили административные дела о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). А Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило в отношении парня еще и уголовное дело. Расследование взял под контроль центральный аппарат СК.

По данным следствия, в результате на мемориале был поврежден верхний слой плит. Парень, к тому же, как выяснилось, был пьян.

В короткие сроки было проведено расследование и дело в ближайшее время передадут в суд.

– В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого ему преступления обвиняемый признал в полном объеме. На период расследования в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время, – пояснили в управлении региона.