В Воронеже начались земляные работы на месте порыва водовода на улице Урывского

Фото пресс-службы РВК-Воронеж

На месте порыва водовода метрового диаметра на улице Урывского начались земляные работы, к которым привлекли экскаватор на гусеничном ходу. Грунт настолько размыт из-за утечки, что для опоры тяжелой техники пришлось подкладывать бетонную плиту, сообщили в пресс-службе РВК-Воронеж. Параллельно продолжается откачка воды.

Напомним, авария на трубе произошла днем 18 июня и оставила без воды жителей не только Левого берега, но и новостроек в микрорайоне Отрадного «Черемушки» в Новоусманском районе. Сейчас во все обезвоженные районы организовали подвоз технической и питьевой воды.

Днем ранее, в переулке Севастопольском, 91 на водопроводе обнаружили трещину длиной в 4 метра. До трубы удалось добраться в районе четырех утра.