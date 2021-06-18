Воронежцы на Левом берегу снова остались без воды из-за крупной коммунальной аварии

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Жители Левого берега в Воронеже снова сидят без воды. По данным на 8:30 диспетчерская служба вновь зафиксировала резкое падение давления на контрольных точках Железнодорожного и Левобережного района, сообщили в «РВК-Воронеж» 18 июня.

Работы на поврежденном магистральном водоводе диаметром 1000 мм продолжались всю ночь и заняли более 16 часов. Специалисты «РВК-Воронеж» за это время разрыли котлован более 7 м глубиной, чтобы добраться до аварийного участка. Рабочие обнаружили на поверхности чугунной трубы трещину более 3,5 м длиной.

– На продолжительность работ серьезно повлияли особенности грунта: вода очень долго не уходила. Только из котлована откачали более полутора тысяч кубометров. К тому же, чтобы добраться до трубы, пришлось вывезти тонны мусора. Определить характер повреждения удалось только в районе 4-х утра, – пояснили в компании.

В данный момент на участок подъехала спецтехника, отрезок лопнувшей трубы будут менять.

Продолжается подвоз питьевой воды. Пункты оборудованы по улице Минской, 2в, Серафимовича, 41а, Димитрова, 79 и между домами 19 и 21 по Порт-Артурской.