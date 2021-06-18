Из-за аварии на воронежском водопроводе без воды остались жители пригорода

Фото РВК-Воронеж

Авария на воронежском водоводе затронула и жителей пригорода. По данным РВК-Воронеж, в микрорайоне новостроек "Черемушки" Отрадненского сельского поселения Новоусманского района частично пропала вода. Местная администрация организовала подвоз технической воды для нужд жителей.

Напомним, вторая за последние сутки авария произошла в пятницу на улице Урывского. Там уже нашли место утечки на водоводе диаметром 1000 мм. Для ускорения процесса откачки воды (а уже 600 кубометров) на объект доставлена мощная мобильная мотопомпа производительностью 6 тысяч кубометров воды в час. На месте работает экскаватор на гусеничном ходу, спасатели выделили автоцистерну для дополнительной откачки воды. Работы продолжаются.

Ранее, в переулке Севастопольском, 91 на водопроводе обнаружили трещину длиной в 4 метра. До трубы удалось добраться в районе четырех утра, но мешает постоянно прибывающая вода.