В Воронеже на левом берегу обнаружили еще один прорыв водопровода

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Как минимум еще пять улиц в левобережной части Воронежа остались без воды. На этот раз коммунальщики нашли прорыв на водоводе диаметром в 1 м в районе улицы Урывского. Об этом сообщила пресс-служба водоканала 18 июня.

В компании пояснили, что сейчас прорабатывается схема технологических переключений, чтобы уменьшить количество домов, куда не поступает вода. По последним данным, полностью без ресурса остались жители квартала, ограниченного улицами Остужева, Ильюшина, Изыскателей, Циолковского и Ленинским проспектом. Информацию по Железнодорожному району сейчас уточняют.

Напомним, также ведутся работы по замене трубы в переулке Севастопольском, 91. Там в водопроводе трещина длиной 4 метра. До трубы удалось добраться в районе четырех утра, но мешает постоянно прибывающая вода.