Для жителей Левого берега в Воронеже организовали подвоз воды

Фото - РВК-Воронеж

Для жителей Левого берега, пострадавших из-за коммунальной аварии, организовали подвоз питьевой и технической воды. Об этом сообщили в мэрии 18 июня.

Набрать ее можно будет по следующим адресам:

- Порт-Артурская (между домами 19 и 21);

- Урывского, 13;

- Минская, 2в;

- Волгоградская, 49;

- Переулок Гвардейский, 2;

- Калачеевская, 6;

- Ленинградская, 128;

- Ленинский проспект, 30;

- Ленинский проспект, 110.

Напомним, сразу две аварии устраняют сейчас коммунальщики из «РВК-Воронеж». В переулке Севастопольском, 91 в водопроводе нашли трещину длиной в 4 метра. До трубы удалось добраться в районе четырех утра, но мешает постоянно прибывающая вода.

Утром произошел еще один прорыв, в районе улицы Урывского 13. Там пока только нашли место утечки на водоводе диаметром 1000 мм. Для ускорения процесса откачки воды (а уже 600 кубометров) на объект доставлена мощная мобильная мотопомпа производительностью 6 тысяч кубометров воды в час.