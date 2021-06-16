В Воронеже на несколько дней закрыли парк «Динамо»

В Центральном парке образовались целые озера. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В среду, 16 июня, Центральный парк Воронежа, который в народе по привычке называют «Динамо» практически ушел под воду. Потоки срывали скамейки. Под водой скрывались целые аллеи. Очевидно, что, когда «ливневка» все же поглотит все вылитое с небес, в парке будет много нанесенной непогодой грязи.

Скамейки практически скрылись под водой. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В связи с этим в мэрии приняли логичное решение:

- Центральный парк закрыли для проезда автомобилей и прогулок, пока его не приведут в порядок. Работы по уборке будут начаты сразу после того, как позволит погода. Планируется, что на это уйдет два-три дня.

Напомним, из-за сильного ливня многие дороги столицы Черноземья оказались практически затоплены. А вечером в Воронеже образовались огромные пробки.