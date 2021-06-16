Потоп в Воронеже: утонувшие машины и босые пешеходы

Фото:​ Анастасия Трубицына.

Днем среды, 16 июня, в Воронеже прошёл сильный ливень и град. Жители города тут же начали выкладывать фотографии и видео непогоды в социальных сетях. Из-за мощного дождя закрыли движение под путепроводом на Московском проспекте.

Фото: Алёна Лобанова

Судя по кадрам, местами город буквально затопило. Машинам еле удается передвигаться по воде. Кажется, что еще чуть-чуть - и автомобиль поплывет. Людям повезло меньше: некоторые оказались не готовы к такому ливню, учитывая, что буквально пару часов назад была жара. Самые отчаянные жители даже решили снять свою обувь и шли по воде босиком.