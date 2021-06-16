В Воронеже из-за мощного ливня закрыли движение под путепроводом на Московском проспекте

Из-за обрушившегося на Воронеж 16 июня мощнейшего ливня перекрыли движение автомобилей под путепроводом на Московском проспекте. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Там уточнили, что мера принята только на время, пока в ливневки не уйдет вода, поскольку именно в низинных местах образуются локальные подтопления.

В горадминистрации заверили, что более 210 км сетей ливневой канализации, которые находятся в муниципальной собственности, прочищены и находятся в рабочем состоянии. Однако во время мощных дождей ливнеприемникам требуется время для того, чтобы принять весь объем выпавших осадков.

– Сейчас в низинное место под путепроводом на Московском проспекте (бульвар Победы) вода прибывает настолько быстро, что оперативно перекачать ее не могут даже три насоса канализационно-насосной станции. В связи с этим, движение под путепроводом будет перекрыто, пока три насоса не перекачают всю воду, – пояснили в мэрии.

После выполнения всех задач на дорогах с высоким автомобильным трафиком техника будет направлена на второстепенные улицы и улицы частного сектора.