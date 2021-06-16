Воронеж из-за ливня встал в 9-балльных пробках

Машины во время ливня буквально плыли по дороге. Фото: Анастасия Трубицына. Фото: другой источник.

Из-за сильного ливня Воронеж встал в 9-балльных пробках. Особенно напряженная ситуация на Московском проспекте и проспекте Труда, а также на улице Плехановской. Там машины легко обгоняют пешеходы. Немногим лучше ситуация на Чернавском мосту. В остальных местах города ситуация на дорогах напряженная, но все же полегче.

Центр Воронежа и Московский проспект практически встали в огромных пробках. Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, примерно с 14 часов в Воронеже начался сильный ливень, а местами град. Пришлось даже закрывать движение под мостом на Московском проспекте недалеко от Бульвара Победы. Машины практически плыли, многие горожане снимали обувь, потому что вокруг была сплошная вода.

Несмотря на то, что совсем уж жутких ливней в Воронеже не было давненько, город во время относительно сильных дождей регулярно заливает. В мэрии регулярно заявляют, что ливневой канализации нужно время для отвода воды.