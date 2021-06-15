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Спорт15 июня 2021 14:02

Воронежский «Факел» заключил контракт с крайним защитником

Руслан Магаль в последнее время выступал за московское «Торпедо»
Юрий КОЗЛОВ
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Руслан Магаль вернулся в команду из родного города.

Руслан Магаль вернулся в команду из родного города.

Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» укрепил защитную линию. В клубе заключили контракт с 29-летним крайним защитником Русланом Магалем (рост 173 сантиметра, вес 70 килограммов), в прошедшем сезоне игравшим за московское «Торпедо». Причем много – участвовал в 38 матчах. В них на счету Руслана один гол и две голевые передачи. Плюс Магаля – в том, что он – футболист универсальный. Может сыграть не только в защите, но и в середине поля (тоже на одном из краев).

Можно сказать, что Магаль возвращается в родные пенаты, он – воспитанник воронежского футбола. Руслан в начале карьеры играл за три команды из родного города: «ФСА-2», «Факел-М» и «Выбор-Курбатово». Затем выступал за четыре клуба: «Сочи», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику» и, наконец, столичное «Торпедо».

Напомним, до прихода Магаля «Факел» расстался с двумя ведущими защитниками: Неманьей Пейчиновичем и Николаем Зайцевым. Впрочем, ранее было и пополнение линии обороны: контракт с воронежской командой подписал Руслан Суслов.