Воронежский «Факел» заключил контракт с крайним защитником

Руслан Магаль вернулся в команду из родного города. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» укрепил защитную линию. В клубе заключили контракт с 29-летним крайним защитником Русланом Магалем (рост 173 сантиметра, вес 70 килограммов), в прошедшем сезоне игравшим за московское «Торпедо». Причем много – участвовал в 38 матчах. В них на счету Руслана один гол и две голевые передачи. Плюс Магаля – в том, что он – футболист универсальный. Может сыграть не только в защите, но и в середине поля (тоже на одном из краев).

Можно сказать, что Магаль возвращается в родные пенаты, он – воспитанник воронежского футбола. Руслан в начале карьеры играл за три команды из родного города: «ФСА-2», «Факел-М» и «Выбор-Курбатово». Затем выступал за четыре клуба: «Сочи», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику» и, наконец, столичное «Торпедо».

Напомним, до прихода Магаля «Факел» расстался с двумя ведущими защитниками: Неманьей Пейчиновичем и Николаем Зайцевым. Впрочем, ранее было и пополнение линии обороны: контракт с воронежской командой подписал Руслан Суслов.