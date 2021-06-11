Воронежский «Факел» расторг контракт с одним из лучших защитников

Николай Зайцев больше в "Факеле" играть не будет. Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» расторгли контракт с Николаем Зайцевым. Соглашение разорвали по обоюдному согласию в связи с решением игрока завершить карьеру.

– Я перестал видеть спортивную составляющую своего будущего в футболе, больше нет мотивации, не хотелось бы быть наполовину или на треть в семье под названием «Факел»! Всем спасибо и удачи! – прокомментировал уход из команды Николай Зайцев.

Надо сказать, что странная ситуация, когда ведущий защитник не выходил несколько матчей на поле, напрягала уже в конце сезона. Решение завершить карьеру 31-летнего Николая (по нынешним временам возраст далеко не для того, чтобы вешать бутсы на гвоздь) выглядит сомнительным. Не исключено, что Зайцев еще поиграет. Только уже в другой команде.

Несмотря на отсутствие официальной информации, давно уже известно, что в «Факеле» не будет именитого легионера Неманьи Пейчиновича. То есть, команда лишилась двух столпов обороны. А ведь во многом благодаря их игре «Факел» выдал впечатляющую победную серию. Один Кирилл Суслов их потерю компенсировать вряд ли сможет.