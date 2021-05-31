Воронежский «Факел» подписал контракт с новым центральным защитником

26 октября центральному защитнику исполнится 30 лет Фото: с сайта ФК "Факел"

Воронежский «Факел» заключил контракт с Кириллом Сусловым, который в минувшем сезоне защищал цвета «СКА-Хабаровска». Более того, именно он носил капитанскую повязку дальневосточного клуба. О переходе 31 мая сообщили в пресс-службе воронежской команды.

В 34 матчах первенства ФНЛ футболист заработал семь предупреждений и одну красную карточку. 26 октября центральному защитнику исполнится 30 лет. Его рост – 187 сантиметров. Вес - 72 килограмма.

Ранее Кирилл выступал за молодежную команду ЦСКА, «Динамо» (Барнаул), «Спартак-Нальчик», «Сокол» (Саратов), «КАМАЗ» (Набережные Челны), норвежский «Конгсвингер», «Амкар» (Пермь), владивостокский «Луч» и «СКА-Хабаровск».