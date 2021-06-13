В Воронежской области от коронавируса умерли еще пять человек

Тяжелых случаев коронавируса по-прежнему немало. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти огласили официальную статистику по ситуации с коронавирусом в Воронежской области на утро воскресенья, 13 июня.

Эту опасную для жизни заразу за последние сутки подхватили еще 165 человек. Это шестое место среди худших по этому показателю регионов России. Больше заболели только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Бурятии. Для сравнения: на утро 12 июня в Воронежской области было чуть меньше заразившихся – 159. Всего же за время начала пандемии в нашем регионе «ковидом» заболели 86 857 человек.

Почти столько же выздоровели – 161 житель Воронежской области (на утро 12 июня – 156). И по этому показателю наш регион шестой – только среди лучших. Больше людей за сутки избавились от коронавируса только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Бурятии и Ростовской области. Всего выздоровевших наших земляков стало 82 239.

Еще пять человек стали жертвами COVID-19 в Воронежской области (на утро 12 июня умерли 11 наших земляков). По этому самому страшному показателю наш регион на 16 месте. Больше людей за последние сутки «ковид» свел в могилу в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Самарской, Московской, Волгоградской областях, Пермском и Красноярском крае, Бурятии, Пензенской и Иркутской областях (регионы расположены по мере убывания смертей). «Ковид» убил уже 3619 наших земляков.

Напомним, вакцинация идет далеко не такими быстрыми темпами, как бы хотелось властям. В связи с этим губернатор Александр Гусев предложил поощрять премиями каждого из членов рабочих коллективов, где прививки сделали более 50 процентов сотрудников. Впрочем, конкретные суммы не озвучили. Из ограничительных мер по-прежнему действуют только требования носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в частности, в организациях общественного питания.