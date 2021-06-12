В Воронежской области к 12 июня от коронавируса умерли еще 11 человек

Ситуация по стране

У 159 жителей Воронежской области за последние сутки выявили COVID-19. Общее же число человек с подтвержденным диагнозом достигло 86 692. Об этом 12 июня сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Правда, большинство уже выздоровели - 82 078 человек. За день медики выписали 156 пациентов.

Ситуация по стране

Количество умерших достигло 3 614. Только за последние сутки от последствий коронавируса скончались 11 человек.

Губернатор Воронежской области 10 июня Александр Гусев одобрил предложение провести тестирование на коронавирус и среди выпускников воронежских школ перед общегородским выпускным.