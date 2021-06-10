Размер премии и механизм ее начисления пока не сообщается Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области могут премировать прошедших вакцинацию против коронавируса сотрудников. Об этом 10 июня заявил губернатор Александр Гусев на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

- Я все-таки предлагаю принять эту меру, которую изучали как возможную - поощрение работников всего коллектива, если в этом коллективе привилось более 50% численности. Премию получают все, если привилось более 50%, - подчеркнул глава региона.

Размер премии и механизм ее начисления пока не сообщается. Однако известно, что первыми такой стимул должны получить работники в бюджетных организациях. Если эксперимент признаю успешным, то такую же практику рекомендуют и частным компаниям.

Ранее говорилось о том, что воронежцы могут получить дополнительный выходной с сохранением зарплаты – если они не имеют медицинских противопоказаний и готовы пройти вакцинацию от коронавируса.