Прошедшие вакцинацию от коронавируса воронежцы могут получить дополнительный выходной

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Воронежцы могут получить дополнительный выходной с сохранением зарплаты – если они не имеют медицинских противопоказаний и готовы пройти вакцинацию от коронавируса.

Согласно губернаторскому указу, подписанному 25 мая, рекомендовано всем воронежским работодателям предоставлять сотрудникам, прошедшим процедуру иммунизации, такую возможность.

«Убедительно прошу всех работодателей откликнуться на такой мотивационный шаг. Стратегически мыслящие руководители понимают необходимость защиты от коронавируса. Это позволит их предприятиям и организациям более уверенно смотреть в ближайшее будущее, понимая, что трудовые коллективы и производственные планы защищены от угрозы, которую представляет для экономики коронавирус», – обратился Александр Гусев.

К утру 25 мая уже более 272,5 тысячи воронежцев прошли первый этап вакцинации, второй – более 226 тысяч.

Отметим, что за последние сутки в регионе зафиксировали 148 новых случаев заражения COVID-19. Общее же число человек с подтвержденным диагнозом выросло до 84 078.

Чтобы прервать цепочку массового распространения инфекции, необходимо создать иммунную прослойку. Ранее нам удалось поговорить с людьми из разных сфер деятельности, чтобы понять, как они относятся к прививкам от COVID-19.