ДТП с двумя погибшими и семью пострадавшими под Воронежем: подробности

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Следственное управление СКР по Воронежской области рассказало о подробностях жуткой аварии с рейсовым автобусом «Воронеж-Нововоронеж». В результате столкновения микроавтобуса, в котором находилось 18 пассажиров, с фурой, двое мужчин погибли и семь человек получили ранение. Об этом сообщили в ведомстве 11 июня.

По предварительным данным, среди погибших двое мужчин. Их возраст пока неизвестен. Еще семеро человек экстренно доставлены в медицинское учреждение. Среди них молодой человек 21 года, три женщины в возрасте 67, 64, 45 лет и три девушки 17, 19 лет и 21 года. Пока силовики не могут сказать о степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Но ранее облздрав передал информацию, что двое находятся в тяжелом состоянии.

Следователи СК на месте проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок. Ее ход взяла на контроль прокуратура.

Напомним, авария произошла сегодня около 16:20 на 5 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж-Луганск» в Каширском районе. Рейсовый микроавтобус «Ситроен», за рулем которого находился 40-летний воронежец, столкнулся с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 29-летнего жителя Острогожска.

– В рамках процессуальной проверки будут опрошены очевидцы, водитель и пассажиры автобуса, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, – пояснили в СК.