На трассе в Воронежской области микроавтобус столкнулся с фурой: два человека погибли и шестеро пострадали

Роковым стал 5 километр автодороги «Воронеж-Новоронеж-Луганск» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

11 июня примерно в 16.20 в Каширском районе микроавтобус «Ситроен» столкнулся с фурой «МАН».

- В результате ДТП, по предварительным данным, погибло 2 человека и 6 пострадавших. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Роковым стал 5 километр автодороги «Воронеж-Новоронеж-Луганск». За рулем микроавтобуса был 40-летний водитель. Маршрутка №332т ежедневно забирает пассажиров у остановки «Завод ГОО» в воронежском микрорайоне Машмет и отвозит в Нововоронеж

Грузовиком управлял 29-летний мужчина. Фура, судя по брендированию, перевозила товары для одной из сетей супермаркетов. Обстоятельства аварии еще предстоит установить.

Только в марте на 41 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе столкнулись грузовик, микроавтобус и трактор: тогда было четверо раненых.