Прокуратура взяла на контроль ход проверки ДТП с двумя погибшими и шестью пострадавшими в Воронежской области

Фото - прокуратура Воронежской области

Ход проверки по факту ДТП в Каширском районе взят на контроль прокуратурой района. Правоохранители уже провели осмотр места происшествия, изъяли документацию на транспортные средства, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 11 июня.

Авария произошла несколько часов назад – примерно в 16:20 на 6 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж-Луганск» в Каширском районе. столкнулись микроавтобус «Ситроен» и грузовой автомобиль с прицепом. В салоне автобуса находилось 18 человек.

В результате ДТП двое пассажиров погибли, пятеро обратились за медицинской помощью с различными травмами. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю.