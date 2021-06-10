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Общество10 июня 2021 14:30

Воронежские власти установили охранную зону в Северном лесу

Такая мера спасла зеленый участок от застройщиков
Олег ИВАНОВ
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Правительство Воронежской области установило охранную зону Северного леса. Утверждены границы охранной зоны памятника природы. Ограничено использования земельных участков. Соответствующий указ 8 июня подписал губернатор Александр Гусев, а 9 июня документ загрузили на официальный сайт.

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением в Северном лесу зоны с особыми условиями использования территории.

- В границах охранной зоны памятника природы областного значения «Северный лес» запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы памятника природы, - говорится в документе.

Ранее Александр Гусев обсудил на видеосовещании судьбу Северного леса. На нем руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер проинформировала главу области о подготовке техзадания на разработку проектной документации его благоустройства.

Напомним, летом 2020 года местные жители обратили внимание, что под прикрытием, как выяснилось, незаконно установленного забора между улицами Мордасовой и Миронова, по-тихому вырубают деревья. После потасовки с дюжими мужчинами (судя по всему, охранниками) получил травмы один мужчина, а другого ранили из травматического пистолета. Вскоре после стихийного митинга жильцы снесли незаконный забор. После этого власти стали относиться к проблеме Северного леса значительно внимательнее.